Los turistas llenan el Pirineo y hoteles, casas rurales y bungalows, al 100% en Fin de Año

Los turistas llegaron ayer de forma masiva al Pirineo atraídos especialmente por el esquí. La previsión es que en Fin de Año la ocupación alcance el 100% en los establecimientos próximos a las pistas tanto en hoteles y casas rurales como bungalows. Los complejos hoteleros del Sobirà y la Alta Ribagorça estaban ayer al 80% y se prevé que entre hoy y mañana ya rocen la plena ocupación, según explicó el presidente de la Federación de Hostelería de Lleida, Josep Castellarnau. El nivel de reservas se mantiene hasta el día 5 de enero. En la Val d’Aran, el presidente del Grèmi d’Ostaleria, Carles Sigüenza, señaló que “ya han llegado la mayoría de los clientes, aunque las puntas de ocupación se registran entre el 28 y el 4 de enero”. No obstante, en Vielha y cerca de pistas ya se superaba ayer el 90% de plazas ocupadas, indicó.

Por lo que respecta al turismo rural, el responsable del sector, Mario Mata, dijo que la media de las reservas en toda Lleida es del 98% para despedir el año. Entre el 25 y el 29 el porcentaje baja al 60%, mientras que entre el 29 y el 1 de enero se dispara hasta el 96% y vuelve a ser del 60% entre el 2 y el 6 de enero. Mata puntualizó que en los establecimientos que están cerca de las estaciones de esquí del Pirineo, el porcentaje se dispara. En cuanto a los bungalows, la portavoz del sector del camping, Cel Feliu, indicó que “todos los que se encuentran cerca de las pistas ya están a tope, al 90% en los pueblos con complejos de esquí y al 80% el resto”. También confirmó que la mayoría de los visitantes llegaron ayer sábado. El esquí es el principal reclamo turístico de las Navidades en el Pirineo aunque ganan peso otras actividades culturales y gastronómicas. Otro de los sectores beneficiados con la llegada de esquiadores es el de la restauración. De hecho, muchos restaurantes aprovechan para ofrecer productos de proximidad.

Las nevadas de los últimos días han dejado las pistas de esquí en óptimas condiciones. Juntas, Baqueira-Beret, Port Ainé, Espot y Boí-Taüll, estas tres últimas de Ferrocarrils de la Generalitat, y Port del Comte, tienen a disposición de los esquiadores cerca de 260 kilómetros esquiables.

Las recientes precipitaciones acumulan espesores de nieve entre 50 y 125 centímetros. De hecho, ayer volvió a nevar entre el Sobirà y el Alt Urgell lo que obligó a circular con cadenas por el puerto del Cantó, con restricción a camiones, y desde la C-13 a la estación de Port Ainé.

Colas en la carretera N-145 para entrar en Andorra

La carretera N-145 que separa La Seu del Principat d’Andorra registró ayer al mediodía importantes retenciones con colas que llegaron a los 10 kilómetros de longitud. Las primeras complicaciones empezaron pasadas las 11.00 de la mañana, cuando el Servei de Mobilitat andorrano informó de las primeras retenciones, pero la gran afluencia de turistas que visitan estos días el país vecino, coincidiendo también con el último fin de semana del año, hizo que los vehículos quedaran parados a la altura de la rotonda de La Seu d’Urgell, que enlaza la N-145 con la N-260. La situación quejó normalizada pasadas las 2 del mediodía