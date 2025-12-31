Rinden homenaje a la centenaria Maria Teresa Granados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Linyola y el consell comarcal del Pla han homenajeado a Maria Teresa Granados Ruiz, vecina del municipio, por su 100 aniversario, entregándole una placa conmemorativa en reconocimiento a una vida llena de historias y de vínculo con el territorio. El acto se celebró el día 27 en un ambiente emotivo, con el acompañamiento de sus familiares. El presidente del consell, Carles Palau, fue el encargado de entregar la placa y dirigió unas palabras de felicitación a la centenaria, destacando su trayectoria vital, su fortaleza y valores.