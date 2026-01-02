Retratos para recordar emociones

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Un lavamanos, un peine para varear olivas, una radio antigua, una moto, una bicicleta o una piedra para secar jamón son algunos de los objetos que vecinos de la Floresta muestran en los 54 retratos colgados por las calles de la población dentro de la exposición Nexus. Con esta palabra se quiere hacer referencia a los vínculos que las personas relacionadas con el pueblo establecen entre el pasado y el presente a través de objetos a los que se les atribuye un significado especial.

La fotógrafa Maite Garrigós, promotora del proyecto junto con Xavier Solé y la Associació Amics del Castell, explicó que el objetivo es reflejar la relación con un objeto elegido y los recuerdos o emociones que transmiten. Lo dijo en la inauguración de la muestra el sábado con el título Exposició Nexus: rostres d’ara, sons d’abans, que se mantendrá en las calles de la localidad hasta la Festa Major de agosto “si el viento o la lluvia no las deterioran”, indicó Garrigós.

Todas las lonas fotográficas incluyen una frase que explica por qué se ha elegido este objeto. Así, por ejemplo, “Dolors con su lavamanos recuerda las visitas del doctor y cómo se lavaba las manos escrupulosamente antes de examinarla, o el vareador de olivas elegido por Josep Maria para evocar su trabajo en el molino, ya que fue una época importante de su vida, o la bicicleta de madera que fue la primera que tuvo Toni, o la partitura que su padre regaló a Marisa y que cantó por primera vez cuando tenía 12 años”, entre otros muchos recuerdos, indica Garrigós.

Todos estos objetos que han sido cedidos por los propietarios se muestran en una exposición en el Sindicat. Los protagonistas de las imágenes tiene un amplio abanico de edades, ya que hace un año se convocó una reunión en el pueblo para que los interesados tuvieran tiempo de pensar si participaban y con qué objeto. “La muestra ha estado abierta a personas de todas las edades, tanto mayores como jóvenes”, detalla Garrigós. Además de los dos fotógrafos también han patrocinado la exposición Nexus el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), la Diputación, el ayuntamiento, el consell de Les Garrigues y la Associació de Dones L’Espígol. Durante la inauguración también se hizo una proyección de fotografías y una audición de música antigua.