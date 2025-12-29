Las lechuzas, una rapaz nocturna convertida en una aliada estratégica para los agricultores locales

Miembros de la entidad con una de las cajas que instalan en una antigua cabaña. - S.C.S.R

La Societat de Caçadors Sant Roc de Torregrossa ha puesto en marcha una iniciativa innovadora que combina la conservación ambiental con la protección agrícola: la instalación de seis cajas nido diseñadas específicamente para favorecer la reproducción de la lechuza común (tyto alba), una rapaz nocturna que se ha convertido en una aliada estratégica para los agricultores locales.

Esta iniciativa responde a una problemática bien identificada en el municipio: la proliferación de roedores —ratones, topillos y ratas— que causan daños en las cosechas. La lechuza común basa su alimentación casi exclusivamente en estos pequeños roedores, convirtiéndose en un depredador natural altamente efectivo. Se estima que una lechuza puede consumir entre dos y tres roedores diarios, lo que supone un control biológico sin coste alguno para los agricultores y sin la necesidad de utilizar pesticidas químicos.

Los cazadores de Torregrossa son conscientes de que la población de lechuzas ha experimentado un declive considerable en los últimos años. Las causas son diversas: la transformación del suelo agrícola, la demolición de cabañas y corrales, que servían como refugios naturales para la reproducción, y el uso generalizado de raticidas. Ante esta situación, han diseñado y construido estas cajas nido para recrear artificialmente los espacios donde estas aves solían anidar. Las cajas no son un proyecto menor: representan una estrategia de control biológico integral que beneficia tanto a la biodiversidad local como a la economía agraria.

Al facilitar la nidificación de lechuzas, se promueve una cadena natural de depredación que reduce las poblaciones de plagas sin contaminar el suelo ni los cultivos, una solución valorada en agricultura ecológica. Aseguran que es posible encontrar soluciones sostenibles en la conservación del patrimonio natural.