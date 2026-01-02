El ‘granjolí’ Osayd, primer leridano de 2026

A la izquierda, Osayd junto a sus padres en el hospital Arnau, y a la derecha, Eiden David con sus padres en el hospital de La Seu d’Urgell. - DEPARTAMENTO DE SALUD

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Solo pasaban dos minutos de las siete de la mañana de ayer cuando nació el granjolí Osayd Moussaoui El Airbaoui, el primer nuevo vecino de las comarcas de Lleida, en el hospital Arnau de Vilanova. Sus padres son de La Granja d’Escarp, según informó el departamento de Salud. En el Pirineo, mientras, el primer bebé del nuevo año nació a las 11.25 horas en el hospital de La Seu d’Urgell. Se llama Eiden David, y sus padres viven en la capital del Alt Urgell.

El primer nacimiento de 2026 en el Estado tuvo lugar a pocos kilómetros de Lleida, en el hospital de Barbastro, donde Elena Cortina Gistau llegó al mundo unos segundos después de la medianoche. Su madre, Cristina, es vecina del mismo municipio oscense, mientras que su padre, Carlos, es de Monzón.

En el conjunto de Catalunya, mientras, el primer bebé que nació (en un hospital público) fue Ander Muñoz Adan, en Sabadell. Pasaban 38 minutos de las 00.00 horas. Tres minutos más tarde nació Sira, la primera nueva vecina de la Catalunya Central, en Manresa. En Girona, la primera bebé fue Alda Joana, nacida a las 00.42 horas en Salt. También antes de la una de la madrugada, cuando faltaban 11 minutos, llegó al mundo Thais en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el primer nacimiento de la región Metropolitana Sur.