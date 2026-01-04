Pavimento para invidentes en la peatonalización de Camp de la Vila

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert ha adjudicado las obras de urbanización y peatonalización de la calle Camp de la Vila y comenzarán en febrero, según apuntó la alcaldesa, Iolanda Farran. Esta vía es una de las más importantes de la capital de la Ribagorça, ya que enlaza la travesía de la N-230 con el centro urbano. Se invertirán en las obras 180.000 euros y se cuenta con una subvención de 150.000 del Sevei Català de Trànsit. La actuación tiene que estar lista para julio para no perder las ayudas, explicó la primera edil. Se habilitará la calle solo para peatones con la restricción del tráfico rodado, con la excepción de zonas de carga y descarga y permitiendo solo el acceso a vehículos de emergencias y vecinos. Además, se instalará en el suelo pavimento podotáctil, con relieve para facilitar que las personas invidentes se orienten. También se alargará el tiempo de duración del semáforo de la travesía de la N-230, que coincide con el paso de peatones que conecta con Camp de la Vila “ya que su duración es muy corta y es preciso alargarlo para que los peatones crucen con seguridad”, indicó Farran.

La peatonalización de la calle Camp de la Vila es una de las principales actuaciones previstas dentro del presupuesto para este año.