El Reguer exhibe de nuevo la magia del pesebre con material reciclado

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tornabous vuelve a demostrar estas fiestas que la creatividad y las tradiciones pueden ir de la mano. Gracias al trabajo y la ilusión de Ferran Farré, Nando para los vecinos, el parque del Reguer acoge un año más su ya emblemático Pessebre Reciclat, una propuesta original y sostenible que mantiene viva la esencia del pesebre popular. Construido íntegramente con materiales reciclados del propio parque —troncos, ramas, piñas o restos de barandas—, el belén invita a descubrir oficios, escenas cotidianas y nuevas figuras que cada año amplían la historia de este rincón navideño al aire libre.

Este es ya el cuarto año del belén del Reguer, que reúne más de medio centenar de figuras y se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible durante las fiestas. En esta edición, se han incorporado nuevas figuras como un tió acompañado por dos niños que lo cagan y un carpintero con su sierra. También destaca un muro de piedra seca y un camino de piedras, creados para poner en valor elementos propios del paisaje de la comarca. Nando explica que el pesebre está abierto a todo el pueblo, especialmente a los más pequeños, que cada año participan en su montaje. “La idea es que aprendan que con poca cosa y mucha imaginación se puede hacer un pesebre, además de recordar cómo se trabajaba antes”, comenta.

El belén, que permanecerá instalado hasta el 18 de enero, también estrena un sistema de iluminación en el pajar y el río, lo que añade calidez y encanto a las visitas nocturnas. Entre el 12 y el 18, el parque acogerá también una exposición de Acudam por sus 50 años.

Además de este pesebre, Nando construye otro desde hace más de 15 años en los bajos de su casa, que puede visitarse con acceso desde su horno hasta el 2 de febrero. Como novedad, este año incorpora dos nutrias, en referencia a la pareja que recientemente se ha detectado en el propio parque del Reguer.

Con su creatividad y dedicación, Nando mantiene viva la tradición del pesebre, que une generaciones distintas cada Navidad en Tornabous.