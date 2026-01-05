Instalan 36 placas solares para autoconsumo en el pabellón de deportes

Las primeras placas, a las que se sumarán 180 más. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El ayuntamiento de Tàrrega ha culminado la instalación de 36 placas fotovoltaicas en la cubierta del pabellón municipal de deportes con una potencial nominal de 15 kilovatios. Este equipamiento podrá autoabastecerse así de energía solar, apostando por la sostenibilidad. La intervención también incluye un tratamiento de impermeabilización en la cubierta para evitar problemas de filtraciones de agua en caso de lluvia, así como la renovación de la cúpula, deteriorada por el paso del tiempo. Estas tareas complementarias se llevarán a cabo durante las próximas semanas.

Por otra parte, el ayuntamiento ya prepara una segunda fase que contempla añadir otras 180 placas en la cubierta para generar 80 kilovatios de potencia nominal destinados, en este caso, a suministrar energía al complejo de las piscinas.

El presupuesto total de todas las actuaciones asciende a 158.796 euros y parte de la inversión podrá sufragarse con una subvención aportada por la Generalitat de Catalunya.