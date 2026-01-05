Más de 40 entradas y 33 adopciones en Protectora d’Animals de Tàrrega en 2025
Balance de la Protectora d’Animals de un año “más tranquilo” que los anteriores. Insiste en la importancia de la esterilización
La Protectora d’Animals de Tàrrega cerró el año 2025 con un balance de 43 entradas y 33 adopciones. La entidad también registró siete retornos a sus familias, una decena de adopciones externas (sin ingreso a las instalaciones) y cuatro bajas de perros ancianos.
Mireia Segarra, portavoz y voluntaria de las instalaciones, reconoció que el pasado 2025 fue un año “más tranquilo” que los anteriores, en los que superaban el centenar de entradas y entre 80 y 90 adopciones. A pesar de ello, aseguró que “algunas entradas fueron complejas, con problemas conductuales que dificultan la adaptación o médicos que requieren costosas operaciones quirúrgicas”.
Ahora acogen a 61 perros, gestionados por cuatro voluntarias y un equipo de refuerzo de unas cinco personas para tareas veterinarias, paseos y acompañamientos. Cabe destacar que casi la mitad de los animales son perros sénior.
Segarra agradeció el apoyo ciudadano, tanto económico como material: “Cuando hacemos un llamamiento, siempre responden, ya sea con dinero para costear las operaciones o con donaciones de comida o mantas”. La Protectora afronta el 2026 con el objetivo de continuar haciendo divulgación sobre sus animales para que el mayor número posible de perros acaben siendo adoptados o acogidos de forma indefinida. También seguirá haciendo pedagogía sobre la importancia de la esterilización y la tenencia y el cuidado responsable de las mascotas. En este sentido, Segarra insistió en que “adoptar es mejor que comprar”, “la esterilización es la clave para resolver el problema” y recordó que “la ley de bienestar animal veta la cría en casa”. Su sueño utópico es que “no tengamos que existir”.