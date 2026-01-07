Alcanza un récord histórico de población al llegar a 2.232 habitantes

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola ha alcanzado un récord histórico de población al llegar a 2.232 habitantes, según las cifras oficiales del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2025, que fueron validadas en el último pleno del año, celebrado el día 29.

El alcalde, Francesc Balcells, celebró el dato como un hito para el municipio, aunque también pidió interpretarlo con perspectiva. “Es un dato para celebrar, pero demográficamente nos deja una alerta en la parte infantil”, señaló durante la sesión. En el mismo pleno se informó de que, a lo largo de 2025, en el municipio se registraron 7 nacimientos (dos niñas y cinco niños) frente a 17 defunciones.

Desde el consistorio se remarca que el aumento de población se produce pese a las dificultades vinculadas al acceso a la vivienda, y se confía en que la llegada de nuevos vecinos contribuya a reforzar servicios como la escuela infantil y la de primaria. El ayuntamiento considera que el reto ahora es consolidar ña tendencia y traducir el crecimiento en estabilidad y oportunidades para las familias. Por su parte, Mollerussa se llegó a 16.300 habitantes en 2025, un 10% más que hace tres años (14.730).