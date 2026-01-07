Fallece Jenaro Llovera, juez de paz durante veinte años

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Bell-lloc d’Urgell lamenta la defunción de Jenaro Llovera Balasch, quien ejerció como juez de paz del municipio entre los años 2005 y 2025. La corporación municipal ha expresado su pésame por la pérdida de quien durante dos décadas estuvo vinculado a la resolución de conflictos en el pueblo. Llovera había nacido en 1941 en Sidamon, aunque se trasladó a Bell-lloc tras casarse. Combinó su profesión de ganadero con la de juez de paz, cargo que continuó ejerciendo tras su jubilación. Su trayectoria al frente del juzgado de paz lo convirtió en un referente para muchos vecinos, especialmente por su continuidad en el cargo a lo largo de veinte años.