Jornada sobre el riego por goteo en campos de olivos

La 29ª edición de la Fira de l’Oli Verge extra de Catalunya de Les Borges ha organizado para el 16 de enero una jornada técnica sobre la introducción del riego en una parte muy significativa de la comarca que ha hecho que crezca el interés por las plantaciones extensivas y superextensivas de olivos. Estas plantaciones tienen, sin embargo, un manejo sensiblemente diferente a las tradicionales y es preciso diseñarlas teniendo en cuenta unos parámetros muy determinados que condicionan su éxito.

En la jornada, organizada por la conselleria de Agricultura, junto con el ayuntamiento de Les Borges Blanques y la comunidad de regantes del Garrigues Sud, JARC, UP y Asaja, se hablará de las particularidades del riego por goteo, la poda, fertilización y otros condicionantes para afrontar una plantación de este tipo.

El ingeniero agrónomo de la comunidad de regantes del Garrigues Sud, Víctor Sas, se encargará de hablar de la gestión del riego en plantaciones intensivas, mientras que de las nuevas variedades adaptadas a estas plantaciones se encargará Manuel López, director técnicos del AGR España.