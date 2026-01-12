Media docena de fuegos en casas, la mayoría por las chimeneas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos trabajaron entre la tarde del sábado y la madrugada de ayer en seis incendios en viviendas, la mayoría originados en chimeneas. El sábado por la tarde un hombre de 25 años tuvo que ser atendido por intoxicación de humo en un incendio en su casa. Las llamas dañaron el falso techo y la cubierta y en la extinción trabajaron siete dotaciones. Todo apunta a que el origen del fuego fue la chimenea. El segundo servicio tuvo lugar a las 20.24 horas del sábado en Benavent de Segrià. Dos dotaciones acabaron de extinguir un fuego en la chimenea que los dueños habían conseguido achicar con una manguera. Cerca había un pajar. A las 20.42 horas se declaró otro fuego de chimenea, en este caso en la calle Lluís Companys de Alpicat. Dos horas después, a las 22.59 horas hubo un cuarto caso en La Pobla de Segur. Asimismo, también acudieron a la avenida de la Diputació de Sort (0.29 horas) al salir una gran llamarada de una estufa en uno de los pisos de esta calle. Por último, en La Seu d'Urgell revisaron una estufa de pelets.