Solo 2 multas desde que existe la ley del Catalán

El departamento de Política Lingüística de Andorra impuso dos sanciones de 1.201 euros durante 2025 por vulnerar la Ley de la Lengua propia y oficial. Son las primeras desde la aprobación de esta normativa en 2024. Corresponden a un establecimiento hotelero que no disponía de formularios en catalán y a uno de restauración que no garantizaba la atención al público en esta lengua.

El escaso número de sanciones contrasta con el elevado número de quejas por incumplir la ley del catalán. Según los datos facilitados por el departamento lingüístico, durante el 2025 se registraron un total de 100 quejas por este motivo. De estas, once han acabado con resoluciones favorables después que las empresas denunciadas corregieran las irregularidades detectadas. Otras nueve han sido archivadas por falta de concreción o porque los hechos expuestos no constituían una infracción. El resto de expedientes continúan pendientes de resolución.

Principales motivos de queja

El mismo departamento ha explicado que, por tipología de infracción, la mayoría de quejas se concentran en el ámbito de los nombres comerciales, letreros y publicidad, que acumulan hasta 54 expedientes abiertos. En segundo lugar están los establecimientos turísticos y de restauración, con 17.

Les siguen las quejas sobre personal que presta servicios al público, con 14 quejas interpuestas. También se han registrado otras seis relacionadas con el uso de la lengua catalana en las instituciones públicas, otras cinco en contratos y otros documentos, dos en el área del servicio del transporte público, una relacionada con algún tipo de actividad pública y una última en el sector de los medios de comunicación e industrias culturales.

Por otro lado, el Principat anunció ayer la nueva campaña de Política Lingüística este año, dedicada a creadores de contenido que utilizan el catalán. Con este objetivo, El Govern ha impulsado Eixivern, una jornada de creadores digitales y personas interesadas en el sector que quiere servir para compartir experiencias y fomentar el uso de la lengua catalana en las redes sociales. La iniciativa tiene un presupuesto de 32.544 euros y se celebrará el 21 de febrero. La entrada será gratuita. Por la mañana será exclusiva para creadores, con talleres, y por la tarde estará abierta al público.