Escolares de Arbeca divulgan la actualidad de su colegio en la radio local

Niños y niñas de la escuela Albirka de Arbeca divulgan a través de la emisora de radio del municipio las noticias del centro educativo y su trabajo en las aulas. Ejercen como locutores en un programa que se emite cada dos semanas entre los meses de octubre y mayo desde hace cuatro años, en una iniciativa de la escuela bautizada como Projecte de Ràdio Albirka. Ayer por la mañana les tocó el turno a los alumnos y alumnas de segundo de Primaria, en la imagen.

