Exige tapar cualquier hueco en edificios donde puedan entrar palomas

El ayuntamiento de Les Borges Blanques enviará en los próximos días una circular a propietarios de edificaciones donde considera que pueden refugiarse y anidar las palomas. El consistorio les instará a cerrar cualquier orificio en los inmuebles por donde puedan entrar estas aves, y les pedirá hacerlo antes de la primavera, cuando comienza el periodo de nidificación y reproducción de esta especie. De este modo pretenden obtener una mayor efectividad a la hora de prevenir el asentamiento de nuevos nidos.

El consistorio solicita la colaboración ciudadana y apela a la responsabilidad de los dueños de edificios. Argumenta que “se trata de una medida sencilla, pero que puede tener un gran impacto en el municipio y la implicación de todos es fundamental para que esta actuación sea realmente efectiva”, señalaron fuentes municipales.

El ayuntamiento puso en marcha en verano de 2024 un plan para reducir la población de palomas mediante la instalación de dispensadores de alimento en distintos puntos de la localidad. Estos comedores inicialmente suministraron maíz sin tratar para atraer a las aves y ahora distribuyen pienso con un fármaco para esterilizarlas. Se han colocado en el edificio del Espai Macià, el ayuntamiento y en Casal Marino, donde se concentran más ejemplares. El objetivo es reducir progresivamente su densidad, estimada ahora en alrededor de 466 palomas por km2, mediante una actuación sostenida en el tiempo. Esta cifra se sitúa por encima del umbral del que se considera tolerable. Si superan las 300 o 400 palomas por kilómetro cuadrado se puede hablar de sobrepoblación.