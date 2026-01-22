Farolas regulables en un pueblo de Lleida para reducir el gasto en luz

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Llardecans está renovando todo el alumbrado público de la población. Lo hace con farolas led de luz regulable que permitirán un ahorro energético del más del 60% en la factura eléctrica, según explicó el alcalde, Xavier Mor. Las farolas tienen un sensor individual con el que se puede modular la intensidad de cada uno de los 81 nuevos puntos de luz, indicó.

Por el momento, se ha fijado en un 50% de potencia de las 18.00 a las 23.00 horas y se puede reducir hasta el 20% a partir de medianoche, según cada calle, puntualizó Mor. “Hay que tener en cuenta que hay muchas zonas por las que no pasa nadie a partir de la medianoche”, indicó el primer edil. Mor destacó que el gasto de luz del consistorio asciende a casi 4.000 euros mensuales, y que este nuevo sistema pasará a ser menos de la mitad.

El proyecto se financia con las ayudas del Fons Nuclear del plan de emergencia PENTA dada la proximidad del municipio a la central de Ascó, en Tarragona, que ascienden a más de 101.000 euros para mejorar la eficiencia energética. Se trata de un proyecto presentado hace dos años junto con otra iniciativa para la promoción económica y la creación de empleo. Las dos recibieron una subvención de casi 450.000 euros. Más de 300.000 euros están dirigidos al centro de coworking sanitario.

Listo para licitar el ‘coworking’ sanitario aprobado en el pleno

El ayuntamiento licitará en breve el proyecto para crear un centro de coworking sanitario en una parcela municipal ya aprobado en pleno. Contempla la construcción de un nuevo edificio con planta baja, donde se ubicará el centro, y un primer piso para oficinas. Ofrecerá servicios de podología, fisioterapia u odontología principalmente destinados al colectivo de la tercera edad. Una vez construido, se sacarán a concurso los diferentes espacios donde podrán trabajar estos especialistas.