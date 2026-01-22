La lluvia provoca aludes de piedras, la caída de árboles y daña caminos

El temporal volvió a dejar ayer incidencias en las carreteras de Lleida, con desprendimientos de piedras, árboles caídos y caminos afectados. A pesar de las complicaciones iniciales, a mediodía el tráfico quedó normalizado en el puerto de la Bonaigua y el acceso al Pla de Beret, donde por la mañana fue obligatorio el uso de cadenas. En cuanto a los desprendimientos, se registraron en la carretera de Vernet a Pont d’Alentorn, en Artesa de Segre, donde los bomberos precintaron la zona más próxima a la ladera por riesgo para los vehículos, mientras el consistorio evalúa los daños. En Ponts, la caída de árboles y rocas afectó a vías de El Tossal y La Força, además de los caminos de Torreblanca y Sant Pere. También cayeron piedras en la calzada en la L-241 en Guimerà, y en la LP-703 en Cervià de Les Garrigues. En Mollerussa retiraron un pino que se derrumbó sobre la valla colegio Siloé, mientras que en Agramunt se cortó el camino de Serrallonga por el mal estado del terreno. Las lluvias provocaron pequeños deslizamientos en Aitona, donde cortaron la calle Pare Palau, y en Guixers, donde se cortó la carretera de Puig d’Aguilar a l’Espluga por piedras. En Gerb, quedó cerrado el camino de la Torre dels Frares por el hundimiento parcial del terreno, y en Sant Llorenç de Montgai, obligó a cerrar la ruta cicloturística. En la carretera LV-9047 hasta Camarasa se retiró una gran piedra. El temporal hizo crecer la reserva de nieve en las cuencas del Segre, Garona, Valira y Nogueras. La CHE estima que podría alcanzar los 700 hectómetros cúbicos la próxima semana, un 40% más que la media del último lustro.

La lluvia deja hasta 178 litros en Boí y 93 en Tarroja

Las precipitaciones han dejado registros acumulados desde el pasado viernes de hasta 178,7 litros en Boí (Alta Ribagorça), más de 174 en Espot (Sobirà) y 108 en el Montsec (Pallars Jussà), mientras que en Tarroja de Segarra se acumularon 93,6 litros durante el fin de semana. Según el Servei Meteorològic de Catalunya otro frente podría llegar a partir de esta misma tarde, con nevadas por encima de los 1.600 metros.