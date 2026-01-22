Patronales de Lleida exigen que la protección del Pirineo no frene su desarrollo económico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Varias patronales de Lleida, entre las que figuran Pimec, la Federación d'Hostaleria de Lleida, la Cámara de Comercio, la COELL, la Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell, Campings de Lleida, Pallars Actiu y el Gremi d’Ostalaria dera Val d’Aran, denunciaron ayer que no hay ningún proyecto que impulse la economía de las comarcas de montaña, y lamentaron “que nos hayamos acostumbrado a gestionar el Pirineo como una postal”. Según el sector empresarial de Lleida, al que se sumó también la Cámara de Comercio de Girona y la asociación Empresariat Cerdanya, las “políticas de sostenibilidad niegan oportunidades” como la que en su momento representó la candidatura de Barcelona-Pirineus para organizar los Juegos Olímipicos (JJOO) de Invierno de 2026, que finalmente organizará la candidatura italiana formada por Milán y Cortina d’Ampezzo, en los Dolomitas, a partir del próximo 6 de febrero.

El empresariado leridano denunció a través de un comunicado que esa renuncia mostró una “falta de liderazgo” de la que sigue adoleciendo el Pirineo, y recordó que el referédum que propuso el Govern para comprobar si la ciudadanía compartía el proyecto olímpico “no se planteó” ante la celebración de los JJOO de 1992 en Barcelona, ni por la Copa América de vela de 2024, la Ryder Cup que en 2031 se celebrará en Girona o la Copa Mundial de la FIFA que tendrá como una de sus sedes a Barcelona dentro de cuatro años. En cambio, denunciaron, “cuando el centro es el Pirineo, todo parece más discutible, más frágil y más prescindible”.

Según los empresarios leridanos, “Barcelona es una capital turística de primer nivel mundial y la costa catalana es una potencia turística europea”, por lo que, aunque necesitan gestión, regulación y sostenibilidad, no necesitan visibilidad. En cambio, “el Pirineo necessita proyección, inversión, relato y oportunidades” para competir en igualdad de condiciones, porque aplicar el mismo nivel de rigor, freno y exigencia a territorios “con realidades tan distintas no es prudencia, es desigualdad”.

En el mismo comunicado, las patronales tildaron de “tragedia” que el Pirineo “siga sin un proyecto territorial claro”, y lamentaron que, mientras otros territorios usan la celebración de grandes acontecimientos para acelerar infraestructuras y ganar en proyección, en Catalunya se ha optado por decir que “no toca”.

La oferta turística de Lleida se da a conocer en Fitur

El Salón Internacional de Turismo Fitur de Madrid abrió ayer sus puertas en una jornada marcada por el duelo institucional por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. A pesar de que no hubo actos festivos, presentaciones o atenciones a los medios de comunicación, la nutrida representación institucional y del sector turístico de Lleida empezó a promocionar su oferta turística. El certamen se prolongará hasta el domingo, y las comarcas del llano y del Pirineo leridano están representadas dentro del estand de la Agència Catalana de Turisme (ACT).Desde la Diputación destacaron ayer la importancia de promocionar y potenciar los atractivos turísticos de Lleida en un salón como el madrileño, donde hay mucha presencia internacional y que ofrece la posibilidad de establecer contactos estratégicos. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, prevé mantener hoy reuniones de trabajo en Madrid, en el marco de este certamen, según avanzó la Paeria. También han acudido a la feria representantes de consells para contribuir a la promoción turística de sus respectivas comarcas.