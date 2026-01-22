Piden incluir 70 ha en el canal Segarra-Garrigues

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La comunidad de regantes de la Vall del Rinet, en L’Espluga Calba, solicitó el pasado lunes al conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, la inclusión de más de 70 hectáreas de esta comunidad, creada hace 23 años, dentro del área regable del Segarra-Garrigues. Lo hizo aprovechando la visita del conseller a la población para ver in situ los daños provocados en la cooperativa tras el derrumbe parcial que sufrió el pasado mes de noviembre. El presidente de la comunidad, Eduard Ortega, indicó que la comunidad tiene una extensión de 140 hectáreas de las que la mitad ya están dentro del nuevo regadío, aunque la otra mitad quedaron fuera.

Como compensación, ofrecen al Segarra-Garrigues utilizar su balsa de regulación, ya construida y que puede acoger hasta 30 millones de litros, para abastecer los nuevos regadíos que el canal tiene previsto poner en marcha en el municipio. Hacerlo comportaría la construcción de una nueva infraestructura de almacenamiento de agua “que no haría falta si llegamos a un acuerdo”, indicó Ortega. Añadió que los dirigentes del Segarra-Garrigues estarían de acuerdo con esta propuesta, que está pendiente del beneplácito de Aigues del Segarra-Garrigues (ASG), empresa que gestiona las infraestructuras del canal.

El objetivo es que el Segarra-Garrigues absorba esta comunidad histórica creada en 2003, mucho antes que el Segarra-Garrigues, que agrupa a unos 40 payeses y que se abastece de las aguas del Rinet. El canal ya ha integrado otros riegos históricos en su área regable, como es el caso de las comunidades de regantes de Farrugats de Anglesola y La Mina de Belianes que empezaron a regar con agua del canal en 2024 tras aprobar la adhesión en sus respectivas asambleas.