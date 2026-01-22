Proyecto para ampliar la perrera con otras 20 plazas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell del Segrià proyecta ampliar la perrera de Alcanó ya que las instalaciones se han quedado pequeñas. En la actualidad, hay ayuntamientos del Segrià en lista de espera para llevar los animales que recogen al Centre d’Acollida d’Animals de Companya (CAAC), según explicó el gerente del organismo, Sergi Fo. El ente comarcal cuenta con 150.000 euros de Plan Único de Obras y Servicios (PUOS) para ampliar las instalaciones con una veintena de plazas más, indicó.

La intervención se llevará a cabo a finales de este año o primeros de 2027. Por otra parte, el consell ha puesto en marcha campañas de sensibilización y jornadas de puertas abiertas para promover la adopción de perros. En este sentido, Fo remarcó que ha disminuido sensiblemente la adopción internacional. El consell trabaja en colaboración con la Plataforma Animalista de les Terres de Lleida, que alerta de los animales potencialmente peligrosos, y de los grupos locales que hay en cada municipio dedicados al rescate de animales. Indicó que también se reactivará el espacio para gatos domésticos.