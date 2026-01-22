SEGRE
Quejas por daños en caminos por las obras de una línea eléctrica

Estado de los caminos de Artesa, agravado por las lluvias.

El ayuntamiento de Artesa de Lleida denuncia que las obras de la línea de alta tensión soterrada entre Alcarràs y Els Mangraners, a cargo de Solaria, está provocando graves daños en los caminos municipales, un deterioro que se ha incrementado con las últimas lluvias. La concejala Carol Aixut indicó que se han hecho reclamaciones a Adif, puesto que los caminos están próximos a la vía del tren y “es esta empresa estatal la que ha permitido el paso de las maquinaria, ya que Solaria no se ha dirigido al ayuntamiento”. Aixut asegura que han recibido numerosas quejas de payeses que no pueden circular por estas vías.

