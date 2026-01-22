Un cable caído bloquea parcialmente una entrada al pueblo

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alfés cerró un carril por la entrada al pueblo por la avenida Garrigues al descolgarse un cable eléctrico que, sin embargo, no generó ninguna afectación al suministro de luz de la localidad. Según explicó la alcaldesa, Dèlia Almenara, la incidencia se produjo cuando el camión de la basura levantó uno de los contenedores que hay en ese punto y tocó la estructura del cableado. La primera edil explicó también que los miembros de la brigada municipal intentaron volver a colocar el cable en su lugar, pero que finalmente decidieron esperar a los operarios de la compañía para evitar cualquier tipo de peligro. Almenara confió en que la recolocación del cable “no se alargue demasiado”, ya que por esa zona “hay bastante circulación de camiones que necesitan ir a la báscula municipal”.

Por otra parte, el ayuntamiento denunció la presencia de residuos en la cuesta que hay detrás de la calle del Portal, y conminó a los vecinos a hacer uso de los contenedores de basura.