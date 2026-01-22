Una máquina que revisaba las vías choca contra una roca en Sant Guim

Una de las locomotoras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) emplea para tareas de mantenimiento colisionó ayer de madrugada contra una roca que había caído sobre las vías en Sant Guim de Freixenet. Sucedió en un tramo que transcurre en trinchera, por debajo del nivel del suelo y flanqueado por dos taludes en los que ya se había registrado algún otro desprendimiento en años anteriores. La máquina circulaba por la línea ferroviaria de Manresa en el marco de las inspecciones que se llevaron a cabo a lo largo de la jornada en toda la red de cercanías de Catalunya, tras el accidente mortal en Gelida la noche del martes. El personal a bordo buscaba posibles factores de riesgo para el tráfico ferroviario a raíz del temporal de lluvias y acabó chocando con uno.

El impacto averió la máquina, que quedó varias horas parada en el lugar del siniestro, pero no ocasionó heridos, según corroboraron fuentes de Adif. En el momento de la colisión, el vehículo circulaba a una velocidad reducida para permitir que el personal de Adif que estaba a bordo pudiera examinar las vías, taludes y otros elementos de la infraestrcutura ferroviaria. Hacia las 7.30 de la mañana pudo ser trasladada hasta la estación de Cervera y apartada de la circulación a la espera de repararla. También se retiró el desprendimiento que había caído sobre las vías en Sant Guim, según detalló el organismo estatal, que indicó que otra máquina deberá completar el recorrido para revisar la línea.

El accidente puso de manifiesto un peligro en la línea de Manresa que, sin la inspección por parte de Adif, podría haber tenido consecuencias mucho más graves si un hubiera sido un tren de pasajeros el que hubiera colisionado con la roca sobre los raíles. El trayecto para examinar las vías y su entorno tuvo lugar cuando el tráfico ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías, se había detenido ya en las líneas de ancho convencional donde operan los trenes de Rodalies y Regionales de Renfe.

La línea ferroviaria donde tuvo lugar el accidente mortal la noche del martes, la R4, es por la que pasan algunos de los trenes de la línea RL4 que parten cada día desde Lleida en dirección a Terrassa. Una vez allí, algunos de ellos prosiguen el recorrido hasta Barcelona como convoyes de la línea R4.