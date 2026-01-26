Tres Tombs reivindicativos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega celebró ayer una de sus fiestas más antiguas, los Tres Tombs de Sant Antoni, una tradición documentada desde el siglo XIV. La jornada reunió ocho carrozas, cinco de ellas de centros educativos, que aprovecharon el desfile para lanzar mensajes reivindicativos y rendir homenajes.

Las escuelas Àngel Guimerà y Vedruna dedicaron sus coloristas carrozas a Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Por su parte, el alumnado de Maria Mercè Marçal presentó diferents animales de granja apretados para denunciar la falta de espacio en el centro educativo y reclamar ratios más bajas en las aulas. La escuela Jacint Verdaguer puso el acento en la necesidad e importancia del relevo generacional en el campo con uns tractores muy simpáticos, mientras que la Escola Pia reivindicó la importancia del trabajo agrícola.

Una de las carrozas más reivindicativas fue, un año más, la de la plataforma Pagesos o Conills, que exhibió la impactante imagen de pistacheros muertos colgados de una pala y en una gran carreta completamente roídos por conejos bajo los lemas ‘Volem solucions, no subvencions’ y ‘Ordeig, més fets i menys postureig’. También participó Animal Farm, que ofreció un desayuno popular con jamón, y se estrenó Lo Groguet con el lema ‘Joves amb il·lusió en perill d’extinció’.

El pendonista de esta edición fue el joven payés de Altet Oleguer Castelló, de 18 años y tercera generación de una familia dedicada al cultivo de almendros ecológicos y cereales. Oleguer criticó el exceso de burocracia y reconoció que haber sido pendonista es “un gran orgullo”.

El desfile contó con una quincena de tractores —entre ellos algunos antiguos propiedad de Miquel Massana, de Santa Maria de Montmagastell—, un carruaje, caballos y elementos de cultura popular como los gigantes, lo Tossino, la Verreta, los Tambors de los Diables Infantils de la BAT y la Targafera.

La fiesta comenzó con un desayuno popular (de payés o chocolate a la taza) y la bendición de los animales de compañía y de los participantes en los Tres Tombs. Seguidamente, tuvo lugar el tradicional recorrido por la plaza del Carme. A continuación, tuvo lugar el reparto de la escudella preparada por Lo Ranxo de Ponts, que agotó rápidamente las 150 raciones que se ofrecieron. También hubo un mercado de productos alimentarios artesanos y de proximidad, juegos infantiles de madera y un vermut musical amenizado con la actuación de Carlitos Miñarro. El presidente de la Societat de Sant Antoni Abat, Alejandro Domingo, agradeció que “el tiempo nos haya respetado la fiesta” y reconoció que “ha habido carretas muy reivindicativas como la de la plataforma Pagesos o Conills que denuncia la plaga de conejos”. Por su parte, la alcaldesa, Alba Pijuan, subrayó “la importancia de la pagesia para la ciudad y la comarca, a la que rendimos homenaje con esta fiesta que es a la vez un espacio de reivindicación del sector”.