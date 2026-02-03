Varios animales, entre ellos, jabalíes, curiosean el canal de Urgell mientras no pasa agua

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un corredor captó con su móvil como unos jabalíes corrían por el canal de Urgell, entre Preixana y Agramunt. Los animales aprovechan que por el canal no pasa agua para curiosear la zona e inspeccionarla. Después salen por su propio pie por los apeaderos que hay. Los vecinos de la zona aseguran que diferentes tipos de animales bajan por la zona.

En el canal de Urgell hay 45 salidas de canales para vehículos (también son salidas para personas o animales), 10 rampas exclusivas para personas y animales y 380 escaleras para personas.