El fallecido en el accidente de coche de Artesa de Segre era de Viladecans

Estado de uno de los coches después de la colisión frontal en la C-14.

El conductor de 38 años que murió el domingo en una colisión frontal en la C-14 en Artesa de Segre era vecino de Viladecans, según confirmó ayer el Servicio Catalán de Tráfico. En el accidente también resultaron heridas cuatro personas más, dos de ellas menores de edad. Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el siniestro.

Por otra parte, un hombre de 77 años resultó herido en una salida de vía domingo por la noche en los Plans de Sió. El accidente tuvo lugar en la L-310 y el herido fue evacuado al Arnau de Vilanova.

Mientras tanto, ayer los Bombers de la Generalitat ayudaron a los de Aragón en un accidente al A-140, cerca de Alfarràs. Una persona quedó atrapada al volcar una furgoneta.

En otro orden de cosas, recibieron un aviso por un desprendimiento en la N-145 en las Valls de Valira.