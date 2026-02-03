Inician las obras para consolidar la muralla del castillo de Guimerà

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La Diputación de Lleida, a través del área de Servicios Técnicos, ha iniciado las obras de consolidación en el tramo este de la muralla del castillo de Guimerà. La actuación tiene un coste total de 209.116,62 euros y prevé la restitución del grosor del muro con materiales procedentes del mismo derribo, la ejecución de un hormigón ciclópeo de cal, arena y piedras recuperadas y la construcción de una hoja exterior de mamposteado siguiendo los hilados originales. También se instalarán drenajes en diferentes niveles para mejorar la estabilidad y la durabilidad de la obra. La diputada del Área de Servicios Técnicos, Cristina Morón, y el director del área, Ivan Sabaté, acompañados del alcalde de Guimerà, Salvador Balcells, han visitado las obras.

La diputada del Área de Servicios Técnicos de la Diputación de Lleida, Cristina Morón, ha explicado que "la consolidación de la muralla garantiza la seguridad de la estructura y que estas actuaciones forman parte del compromiso de la Diputación para la mejora de su patrimonio".

Por su parte, el alcalde de Guimerà ha agradecido el apoyo de la Diputación de Lleida en la restauración de la muralla y ha añadido que la actuación "consolida de esta manera un activo turístico y un recurso identitario del Urgell".