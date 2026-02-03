Retrasos generalizados en el conjunto de la red de Rodalies con demoras de hasta una hora

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La red de trenes de Rodalies de Catalunya experimenta hoy retrasos generalizados que pueden superar la hora, afectando miles de viajeros. Esta situación se deriva de las incidencias registradas en el CTC de Adif, que han obligado a interrumpir el paso de los convoyes en varias ocasiones. Las afectaciones se extienden por todo el territorio catalán, con un impacto significativo en la movilidad ferroviaria.

La circulación ferroviaria se encuentra gravemente comprometida desde las primeras horas del día, con demoras que se acumulan en la mayoría de líneas. Con respecto a las líneas que conectan con Lleida, la situación presenta particularidades. La RL4 mantiene el servicio ferroviario entre Lleida y Cervera, si bien con limitaciones de velocidad que generan demoras. El tramo entre Lleida y Terrassa Estació del Nord se cubre íntegramente en autobús. Asimismo, a las líneas R13 y R14, el servicio en tren opera entre Lleida y Vinaixa con restricciones de velocidad. A partir de Vinaixa, los viajeros tienen que continuar el trayecto en bus: hasta Sant Vicenç de Calders para la R13, y hasta Reus para la R14.

Demoras significativas en el resto de Cataluña



En el resto de Cataluña, las líneas que arrastran demoras más elevadas son la R11 entre Barcelona y Portbou, la R16 y la R17 entre Barcelona y Tortosa y entre Barcelona y Salou-Portaventura, la RG1 entre Maçanet-Massanes y Portbou, con retrasos más allá de la hora. En la R1, la R2 y la R4, los trenes pasan de media más de 30 minutos más tarde que el horario programado.

Según ha informado Renfe, en la R1 se registran demoras de 30 minutos en los tramos donde hay circulación, entre l'Hospitalet y Mataró y entre Mataró y Blanes. Entre Blanes y Maçanet-Massanes, el trayecto se efectúa con bus.

En la R2 sur los retrasos son de 40 minutos de media y la circulación está limitada a dos trenes por hora y sentido. Los trenes con origen y destinación Sant Vicenç efectuarán parada en todas las estaciones. En la R2 norte las demoras son de más de 30 minutos.

En la R4 se registran retrasos de más de 30 minutos en el tramo más largo en servicio, entre Martorell y Terrassa. Entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia la circulación se hace con limitaciones de velocidad que también provocan demoras. La R4 es la que pasa por Gelida, donde estuvo el accidente ferroviario mortal del 20 de enero. Se mantiene el servicio de buses entre Sant Sadurní i Martorell y entre Terrassa y Manresa.

La R8 no presta servicio de tren por la incidencia en el túnel de Rubí que también ha provocado un paro del tráfico de mercancías y se ofrece servicio alternativo de bus entre Martorell y Mollet-Sant Fost. La R3 y la R7 continúan cortadas con un plan de transporte alternativo por carretera.

Con respecto a las líneas que pasan por Girona, en la R11 las demoras pueden superar los 60 minutos entre Barcelona y Portbou. Entre Figueres y Portbou el servicio se hace con un bus. En la RG1 las demoras se elevan a una hora entre Maçanet-Massanes y Portbou. Entre l'Hospitalet y Blanes hay servicio con dos trenes por hora y sentido. El resto de tramos de la línea se cubren en autobús.

En el caso de los convoyes hacia el sur, la R16 y la R17 arrastran más de una hora de demora y la R15 presenta retrasos de 30 minutos de media entre Barcelona y Reus. Entre Reus y Riba-roja d'Ebre hay un plan de transporte alternativo por carretera.