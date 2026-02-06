Unas Completes de récord

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

Más de 1.200 personas llenaron anoche la iglesia de Santa Maria de Cervera en el Cant de les Completes, uno de los actos más emblemáticos de la Festa Major d’Hivern del Santíssim Misteri. La de ayer fue su 180 edición y la más multitudinaria de su historia en número de intérpretes, con cerca de 150 voces y una cincuentena de músicos del conservatorio municipal.

El director, Xavier Puig, señaló que “ahora que se han puesto de moda los conciertos participativos, hay que decir que Les Completes siempre lo han sido”. Puig volvió a estar al frente de Les Completes, igual que en los últimos 29 años. En el apartado vocal, repitió Sandra Roset como soprano, mientras que se estrenaron el tenor Roger Padullés y el barítono Josep-Ramon Olivé. Los acompañaron los miembros de la Agrupació Coral de Cervera y vecinos que quisieron sumarse al coro popular.

Los orígenes de esta cantata religiosa y festiva se remontan al siglo XIX. Fue compuesta por los maestros de capilla Joan Pont y Salvador Vidal con el propósito de acercar a los fieles a la iglesia mediante una combinación de piezas litúrgicas y melodías populares.

Entre los invitados de honor estuvieron el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y el padre abad de Montserrat, Manel Gasch, cuya presencia simbolizó el vínculo entre la clausura del Mil·lenari del monasterio y el inicio del de la ciudad de Cervera.

También acudieron otros representantes eclesiásticos y miembros de la comunidad mercedaria de Sant Ramon, además de vecinos del pueblo de El Tarròs, ya que la reliquia de la Vera Creu llegó a la capital de la Segarra en el año 1540 gracias a un soldado nacido en esa localidad.

La ceremonia concluyó con la bendición de la reliquia, el tradicional Ball de l’Àliga de Cervera al ritmo de la Banda del Conservatori y el toque de campanas. La Festa Major del Santíssim Misteri se prolongará hasta este domingo.