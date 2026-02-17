Pini proyecta criar 450.000 cochinillos al año

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El matadero Litera Meat, el de más capacidad de sacrificio de porcino de Europa y con sede en Binèfar, ha decidido entrar de lleno en el negocio de la crianza de los animales que después mata en sus instalaciones, en un modelo de crecimiento que replica lo que desde hace unos años empiezan a desplegar las principales compañías del sector: más granjas propias (y tan grandes como sea posible), no más pequeños propietarios contratados por el modelo de integración y control del proceso de producción en la mayor parte de las fases, hecho que incluye disponer de mataderos para las integradoras y de granjas para la llamada industria.

En esta línea, Litera Meat ha iniciado un proceso de expansión que se centra en las provincias de Zaragoza y Teruel.

El Inaga (Instituto Aragonès de Gestión Ambiental) ha sacado a información pública, por periodos de 30 días y en dos tandas, los proyectos de construcción de siete granjas de cerdas promovidos por Litera Meat y que suman una capacidad de 18.340 cerdas de cría, 3.780 hembras de reposición y 42 verracos.

Se trata de siete cuadras gemelas, cinco en Almochuel, una en Híjar y otra en Albalate del Arzobispo, con capacidad, cada una, para 2.620 madres, 540 cerdas de reposición y seis verracos. También se prevé la permanencia en estas cuadras de los cochinillos hasta que lleguen a los 20 kilos de peso.

La capacidad de cría de 18.340 cerdas se sitúa en torno a los 450.000 cochinillos.

Paralelamente, Litera Meat promueve la construcción de 25 granjas de engorde con capacidad para 180.000 cerdos (450.000 anuales) en Albalate, Alcañiz, Alloza, Calanda y Castelnou.