Baqueira recurre al juez por su proyecto urbanístico en Sorpe

El proyecto urbanístico impulsado por Baqueira Beret para construir 154 viviendas en Sorpe (Alt Àneu) lleva camino de eternizarse, después de que sus promotores hayan presentado ante el juez un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo del Alt Pirineu de retornar la propuesta de modificación del plan parcial SAU-S01 impulsado por la estación de esquí aranesa. La resolución, tomada en octubre de 2024, aducía que los promotores no habían cumplido todos los requisitos necesarios para que Urbanismo diera luz verde a la iniciativa, según informó ayer La Vanguardia.

El alcalde de Alt Àneu, Josep Miquel Rossell, explicó que el dictamen podría deberse a la decisión de Baqueira Beret “de llevar directamente” la modificación del proyecto (inicialmente planteaba construir 379 viviendas) “a Urbanismo en lugar de llevarla al pleno municipal”. Rossell, además, confirmó que el consistorio no se presentará en las actuaciones.