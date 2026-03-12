Desalojan un súper de Tàrrega por gas en el alcantarillado

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un fuerte olor a gas obligó a desalojar ayer por la mañana durante dos horas el supermercado Plusfresc de Tàrrega, desde las 8.43 horas hasta pasadas las 11.00 horas, cuando el establecimiento abrió al público. Los trabajadores, que habían llegado sobre las 7.00 horas, detectaron el olor intenso, procedente principalmente de las cámaras frigoríficas, y alertaron a los Bombers. Tres dotaciones accedieron al local con aparatos de medida y detectaron niveles elevados de gas, tanto en el interior como en la red de cloacas cercanas. Como medida preventiva, se ordenó el desalojo completo del establecimiento. Dos patrullas de la Policia Local cortaron parcialmente el tráfico en la avenida de Catalunya. Técnicos del ayuntamiento se desplazaron al lugar y procedieron a abrir y ventilar las cloacas de toda la zona junto a los Bombers. Según testigos, el olor se percibía ya levemente el martes, tanto desde el establecimiento como desde pisos de la zona, pero ayer se volvió mucho más intenso. Los Bombers atribuyeron el incidente a una bolsa de gas metano que se creó en el alcantarillado. No hubo heridos ni intoxicaciones.