Abandonan ocho cachorros de perro en una caja a la basura en Lleida, y buscan a otro perdido en Belianes

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La protectora Lydia Argilés tiene acogidos a ocho cachorros de perro que fueron localizados el jueves tras ser abandonados dentro de una caja de cartón junto a la basura en la partida Vallcalent, de Lleida. Según explicó la entidad, los animales, de unos dos meses de edad, fueron localizados por un vecino cuando este fue a tirar la basura. Entonces, vio a los perros que estaban en una caja girada para que no pudieran salir. Los ocho se encuentran en buen estado y a la espera de pasar el control veterinario. Según explicó Argilés, serán de tamaño grande, ya que creen que son una mezcla entre husky y mastín. Se iniciará el proceso de adopción cuando hayan pasado las revisiones veterinarias.

Por otra parte, una familia pide colaboración ciudadana para localizar a su perra perdida en Belianes. Según informan a través de las redes sociales, y también con un anuncio publicado hoy en este diario (página 12), Panxita se perdió en el término de Belianes y se ha desorientado. Lleva un arnés de color rojo, es de tamaño mediano/pequeño, de color blanco, excepto las orejas y parte del morro, que son de marrón claro, y lleva microchip. “Su familia la extraña mucho”, reza el anuncio, en el que solicitan que si alguien la ve, llame al teléfono 654875810.