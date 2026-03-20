Dos intoxicados por humo en un incendio en una vivienda de la calle Sant Pere de Balaguer

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Dos personas han resultado intoxicadas por humo este viernes por un incendio en una casa de la calle Sant Pere de Balaguer. El fuego se ha declarado cuando faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana y hasta el lugar han acudido dos dotaciones de los Bombers y dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han evacuado a los dos afectados al hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado 'menos grave', según la categorización del SEM.