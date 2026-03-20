Knauf “ahorrará” 8.000 toneladas de C02 con 685 placas solares

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La fábrica de materiales de construcción de Knauf en Guixers dispone ya de 685 nuevos paneles solares y aumentar su capacidad para producir energía hasta los 800.000 kWh cada año, según informó la firma alemana. La nueva instalación completa la que ya estaba en marcha, que produce 500.000 kWh anuales, y representa un paso más en la estrategia de la compañía para reducir las emisiones que genera su actividad. De esta manera, Knauf dejará de emitir de 8.000 toneladas de CO2 a la atmosfera durante los próximos 25 años.

El director de Sostenibilidad y Calidad de Knauf Ibérica, Adan Prieto, explicó que “esta segunda fase no es solo una expansión, es la prueba de que nuestro camino hacia la sostenibilidad es firme y decidido”, y añadió que “demostramos que un futuro industrial con cero emisiones es posible”. La empresa pretende alcanzar que sus emisiones netas sean cero en 2045, reducirlas a la mitad en 2032, disminuir el consumo de agua un 2% cada año y eliminar los residuos enviados a vertederos en todas sus operaciones.