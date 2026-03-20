La Diputación filma 800 Km de red viaria en busca de puntos negros

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La Diputación ha detectado que las cifras de accidentes de tráfico en sus carreteras llevan años estancadas tras la disminución registrada entre 2000 y 2015. Por ello que ha optado por incorporar nuevas herramientas de análisis que permitan actuar preventivamente. Ha licitado un contrato para disponer de un sistema de evaluación objetiva de los 798 kilómetros de carreteras que conforman su red viaria. Aplicará la metodología del International Road Assessment Programme (IRAP), una organización internacional sin ánimo de lucro que en los últimos veinte años se ha consolidado como el estándar de evaluación de seguridad de carreteras en 128 países.

El objetivo es conocer dónde se encuentran los puntos más peligrosos de las vías que dependen de la Diputación, para lo se filmará cada carretera cada 10 metros y de forma contínua, analizando 52 parámetros de la infraestructura como la amplitud del carril, la señalización horizontal y vertical, las intersecciones o los objetos laterales. Una vez completado el trabajo de campo, se procesan las imágenes a través del software de IRAP, que se basa en cuatro protocolos que permiten evaluar las carreteras, identificar problemas de seguridad vial y proponer posibles soluciones.

Uno de estos protocolos es el llamado Star rating, que gracias a la recopilación de datos hecha durante las grabaciones, clasifica cada carretera desde el punto de vista de la seguridad vial en un rango que va de una estrella, para las vías más peligrosas, a cinco, para las que están en las mejores condiciones posibles.

El sistema IRAP también entrega una evaluación cuantitativa del riesgo de la infraestructura actual en cada uno de sus tramos para ocupantes de vehículos y motoristas, además de una planificación de mejoras que proponga una lista de las actuaciones según una estimación coste-beneficio, para así diseñar un plan que asocie un presupuesto con la previsión de muertos y heridos graves que se pueden producir en los próximos 20 años. Gracias a esta previsión, la Diputación podrá priorizar las actuaciones que tengan más impacto en la reducción de accidentes y de víctimas en los próximos años.