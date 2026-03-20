Teatro, música y circo en el tercer ciclo cultural de la Baixa Segarra

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El tercer Cicle de Cultura de la Baixa Segarra llenará de teatro, música y circo varios núcleos del municipio de Montoliu de Segarra entre los meses de marzo y junio. La primera cita será el domingo 22 de marzo en el local social de la Guardia Lada, donde se podrá ver el show de clown El Mètre de Jam. El mismo equipamiento acogerá el 4 de abril el concierto de jazz y soul de Sillah & Macià Organ Trio.

El 23 de mayo, la programación se trasladará a la plaza de la iglesia de Vilagrasseta con el espectáculo Gota de Txema Muñoz, que se completará con un vermú popular al mediodía. El ciclo se cerrará el 20 de junio en la plaza de L’Ametlla de Segarra con Conseqüències, un montaje de la compañía Moveo que combina teatro físico y circo.

La iniciativa la promueven la cooperativa El Galliner Agitació Cultural y el ayuntamiento de Montoliu de Segarra con el objetivo de acercar la cultura contemporánea a los pueblos pequeños y convertir los espectáculos en puntos de encuentro vecinal.