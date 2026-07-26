Más decomisos de armas de fuego en redadas contra ‘narcos’ en Lleida: Para protegerse de asaltos de otras bandas y para traficar con ellas, como una red de la Mariola

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La consellera de Interior, Núria Parlon, pidió hace unas semanas elevar hasta los seis años de prisión las condenas por tenencia ilícita de armas de fuego, que actualmente se sitúan como máximo en los dos años, como método disuasorio ante el aumento de episodios violentos donde se emplean. Muchos de ellos están vinculados a grupos criminales y, especialmente, al tráfico de drogas, ya sea por narcoasaltos o ajustes de cuentas.

Las comarcas de Lleida no son ajenas a ello y en los últimos meses han aumentado los decomisos de armas de fuego en redadas contra el narcotráfico. Incluso se han llegado a producir tiroteos, como el que hubo en febrero del año pasado en Tàrrega por desavenencias entre miembros del mismo grupo. También se ha detectado supuesto mercadeo con ellas.

La Policía catalana intervino el 21 de abril un total 15 armas largas y cortas neumáticas y munición a una supuesta red dedicada al cultivo y tráfico de marihuana desmantelada con epicentro en la Mariola de Lleida. El operativo se saldó con 12 detenidos, de los que cinco ingresaron en prisión. Según los investigadores, la red hacía de intermediaria en la compraventa de armas de fuego, a menudo utilizadas por los grupos criminales para defenderse de narcoasaltos fruto de las rivalidades existentes.

Además, desde diciembre también se han decomisado armas de fuego, algunas de ellas detonadoras (de fogueo), en redadas en Bell-lloc y L’Albi, entre otras. En este caso, sospechan que las tenían como elemento de protección e intimidación.

Por otra parte, en abril hubo otro caso curioso en Les Borges. Los Mossos arrestaron a un hombre que se dedicaría a fabricar armas de fuego de manera clandestina. En su domicilio hallaron pistolas artesanales, piezas y mecanismos que utilizaba para fabricarlas, una pistola de airsoft, una carabina de aire comprimido y munición. Se investiga su destino.