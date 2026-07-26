Descubrimiento: Hallan un poblado de los siglos V al VII en Santa Coloma de Àger

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La última excavación arqueológica en el yacimiento de Santa Coloma de Àger ha dejado al descubierto un asentamiento al lado de la necrópolis y la basílica paleocristiana. Los arqueólogos detectaron indicios el año pasado y este han podido excavar dos cabañas y delimitar otras dos, además de documentar estructuras como silos y elementos de cerámica, entre otros.

Se trata de un descubrimiento singular, ya que este tipo de asentamientos no se suelen encontrar al lado de edificios de culto, lo que ayudará a los investigadores a conocer mejor cómo era la vida en la Vall d’Àger entre los siglos V y VII. Los trabajos han durado tres semanas y finalizaron el viernes. Han participado una quincena de estudiantes de arqueología de la UAB.

“La gran pregunta que nos hacíamos hasta ahora era dónde vivía la gente que se estaba enterrando aquí. Hemos encontrado, como mínimo, un asentamiento donde vivían que nos permite conocer la vida y no tanto el ritual de la muerte, que es lo que teníamos hasta ahora”, explica Àngela González, de la empresa Nord-est Arqueologia y codirectora del yacimiento junto con Jesús Brufal. El asentamiento se abandonó en el siglo VII y, posteriormente, en su lugar se cultivó vides por los restos que se han encontrado y fuentes textuales del siglo XI que hablaban de la “viña de Santa Coloma”, explicó. En cambio, la necrópolis cristiana siguió funcionando de forma ininterrumpida entre los siglos V y XI.

La alcaldesa de Àger, Mireia Burgués, señaló que el objetivo final es poder abrir este descubrimieinto al público.