El martes se reanudará la circulación del R13 y el R14 entre Lleida y les Borges Blanques afectada por un robo de cobre

El martes se reanudará la circulación del R13 y el R14 entre Lleida y les Borges Blanques afectada por un robo de cobrePAU PASCUAL

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Alrededores de Cataluña reanudará a partir del martes la circulación ferroviaria entre las estaciones Lleida-Pirineus y les Borges Blanques, interrumpida desde hace una semana entre Lleida y la Plana-Picamoixons por un robo de cable de cobre. El servicio se prestará entre Lleida y les Borges Blanques con 5 trenes por sentido al día.

En paralelo y para asegurar los transbordos, la operadora Renfe mantiene el transporte alternativo por carretera entre Lleida y la Plana-Picamoixons en ambos sentidos. El servicio por carretera también se mantiene en el tramo entre Borges Blanques y la Plana-Picamoixons con paradas intermedias para garantizar la movilidad de los usuarios de las líneas R13 y R14 mientras Adif arregla la infraestructura.

El robo de cobre se produjo el lunes pasado hacia las once de la noche y afectó a los trenes por término medio distancia que conectan Lleida y Barcelona, tanto por Valls como por Reus. Adif lo calificó "de acto vandálico" y dijo que los daños en los equipamientos y sistemas de regulación del tráfico de la infraestructura eran "muy graves". A raíz del robo, al día siguiente se produjo un incendio en una caseta de señalización a la estación de Vinaixa.