El orgullo agrícola de Nalec revive con el tradicional Ball de les Forques: “una tradición totalmente consolidada”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Nalec volvió a rendir homenaje a sus raíces agrícolas con la representación del Ball de les Forques, uno de los actos más tradicionales de su Festa Major, dedicada a Sant Jaume. La danza, recuperada hace más de una década, mantiene su buena salud y tiene garantizada su continuidad gracias a la implicación de nuevas generaciones.

La participación de este año se mantuvo en cifras similares a las del anterior, con tres grupos formados por una treintena de participantes: niños, adolescentes y adultos. La alcaldesa de Nalec, Susi Sansó, destacó que se trata de una tradición “totalmente consolidada” en la que ya participa la segunda generación de vecinos que impulsaron su recuperación. Sansó confió en que el Ball de les Forques “no se vuelva a perder nunca más” porque representa “el orgullo de un pueblo agrícola” y supone una manera de rendir homenaje al trabajo del campo, “el principal sector del municipio”. La alcaldesa también animó a las personas mayores de la localidad a sumarse a la danza, aunque reconoció que “cuesta mucho”, si bien no descartó que puedan conseguirlo y se incorporen en futuras ediciones. “Es uno de los actos más emblemáticos de la Festa Major”, aseguró Sansó, que destacó el arraigo de una celebración que cada año reúne a numerosos vecinos y visitantes.

Ante la iglesia, y al ritmo del Ball de Sant Ferriol, los más pequeños fueron los primeros en salir a escena, seguidos por los jóvenes y los adultos. Con forcas, sombreros y elementos identificativos como camisas de cuadros y alpargatas, los participantes realizaron diferentes pasos y figuras que representan el proceso tradicional de separación del grano y la paja.

Esta danza tenía antiguamente una doble función: por un lado, servía para celebrar el final de la campaña agrícola y, por otro, para reclamar la llegada del viento cuando las condiciones meteorológicas no acompañaban. En la Vall del Corb, esta brisa marinada era especialmente esperada para facilitar las tareas del campo.

El Ball de les Forques fue una danza muy extendida en esta zona y el folclorista Joan Amades la recogió en el Costumari Català publicado en 1953. Su recuperación en Nalec ha permitido mantener viva una parte del patrimonio inmaterial del municipio.