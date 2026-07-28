El Aragón y Catalunya normaliza el riego en las 2.400 ha de la tubería 12

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El suministro de agua para riego quedó normalizado a última hora del viernes en las zonas dependientes de la tubería lateral número 12, un conducto del que depende el abastecimiento de 2.400 hectáreas de cultivos de los términos de Albalate de Cinca, Belver de Cinca y Osso de Cinca, según confirmaron fuentes del Canal de Aragón y Catalunya.

El reventón fue detectado a primera hora de la mañana del lunes, lo que conllevó, además del cierre del suministro para las áreas dependientes de ese conducto, un reajuste del suministro en la zona alta del canal: la tubería fue cerrada aguas arriba del salto de Alfages para evitar afecciones en la carretera A-140, de Binéfar a Binaced; el recorte de la salida de agua de Barasona en 1,2 m3/s, que es el caudal que transporta el tubo afectado, y en la derivación del agua sobrante al embalse de San Salvador para evitar su pérdida.

Los trabajos de reparación de la tubería, que discurre enterrada a unos cinco metros de profundidad y cuyos tubos son de poliéster reforzado con fibra de vidrio y polietileno de alta densidad, finalizaron el viernes, tras lo que comenzó la operación de llenado de la infraestructura y de los tubos que se derivan de esta. El suministro de agua para riego quedó normalizado a última hora del viernes.

“Las averías siempre ocurren en el momento más crítico”, explicó el presidente del canal Jose Luis Pérez, quien anotó que en esta época del año “una semana sin regar puede ser criminal para la fruta y también para el maíz”. El canal mantiene el suministro a 0,5 l/s/ha.