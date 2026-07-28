La presión fiscal llega a 669 euros por vecino en Fraga

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El ayuntamiento de Fraga ha obtenido la máxima calificación en gestión económica según el último informe publicado por EsPúblico, una plataforma especializada en contenido para las administraciones públicas.

El análisis, sobre los datos del 2025, certifica que el consistorio no tiene endeudamiento y presenta una capacidad de ahorro del 17,74%, cifras que superan tanto la media provincial como el estatal.

El estudio cifra la presión fiscal media en 669,54 euros por habitante, por debajo de los 792,82 de la provincia oscense y los 701 estatales. El informe sitúa el índice de solvencia a corto plazo en el 613,51%