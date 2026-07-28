La Seu estrena Urgell, una asistente virtual para informar a los turistas, pionera en el Pirineo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Turisme Seu presentó ayer una nueva asesora virtual de turismo que permitirá ofrecer información turística de la ciudad y de la comarca del Alt Urgell las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta nueva herramienta, que impulsa de manera conjunta con el ayuntamiento, nace con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes, reforzar el servicio que presta la Oficina de Turismo y continuar posicionando La Seu como un destino innovador y pionero en el Pirineo en la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de las personas.

Información actualizada

La herramienta está preparada para responder a preguntas sobre patrimonio, rutas de senderismo y BTT, gastronomía, alojamientos, restauración, agenda cultural, eventos y servicios de la ciudad.

A diferencia de otras herramientas virtuales de inteligencia artificial, esta asistente virtual sólo ofrece información previamente validada e incorporada por los propios servicios municipales. Si no dispone de una respuesta, Urgell, como ha sido bautizada la asistente, deriva al usuario a la oficina de Turismo, garantizando la fiabilidad de la información. La directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, explicó que por el momento la asistente estará disponible en catalán, castellano, francés, inglés y alemán.

Identidad local

El nombre de Urgell es un homenaje a la geganta propia de La Seu, uno de los principales símbolos de la ciudad. Su imagen se ha diseñado con la vestimenta tradicional del Ball Cerdà, declarado Elemento Festivo Patrimonial de Interés Nacional. Con esta imagen escogida se quiere reforzar la identidad cultural de la ciudad y convertir a Urgell en una nueva embajadora digital del patrimonio, las tradiciones y la cultura urgelense. El creador de la plataforma, Juanjo Jarauta, del estudio local Snow, hizo una demostración y explicó que estará disponible en la página web de Turisme La Seu. También se prevé la incorporación en la pantalla de la entrada y en los canales digitales municipales. La herramienta también será de gran utilidad para el sector de la hostelería, que podrá derivar a los visitantes a la asesora virtual para que obtengan información de forma inmediata.