Un convoy de Bomberos sale de Lleida como apoyo a Madrid y Ávila

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El parque de Bomberos de Lleida fue ayer por la mañana el punto de partida de un convoy formado por 27 efectivos del cuerpo y un enfermero del equipo conjunto del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y Bombers que se desplazó al centro de la Península para participar en las tareas de extinción de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila (más información en la página 20).

Otro convoy similar salió del parque de Amposta para hacer lo mismo en el fuego de la Vall d’Uixó, en la Comunitat Valenciana. En este último hay un analista leridano del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF). El apoyo se activó para atender la petición de ayuda de los mecanismos oficiales a través del Centro Nacional de Emergencias (CENEM) del Estado.

El personal y los vehículos proceden de todas las Regiones de Emergencias y del GRAF, que colaborará haciendo tareas de análisis de comportamiento y evolución de los incendios y, si es necesario, también planificará y ejecutará maniobras con fuego técnico para ayudar a estabilizar flancos. El jefe de los Bomberos de Lleida, Juanjo Bellostas, recibió a los miembros del convoy y les dio ánimos para estos próximos días. Concretamente, está previsto que se queden hasta el sábado por la mañana, cuando iniciarán el viaje de regreso a Catalunya.

Los efectivos, que tienen un inspector y un subinspector de enlace en cada una de las expediciones, se han puesto a disposición de los mandos que están coordinando los incendios para apoyar, de acuerdo con las capacidades operativas, en aquellos sectores que se establezcan.

El convoy que partió de Lleida está formado por una subinspectora, tres sargentos, un cabo, dos bomberos del GRAF, 12 bomberos, cinco bomberos voluntarios y un sanitario del SEM. A nivel de dotaciones, se desplazan tres camiones, dos unidades de mando ligeras, tres unidades de personal y carga, una unidad de carga media y una unidad sanitaria.