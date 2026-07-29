Crédito de 426.569 euros para obras del Puosc en Mollerussa

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El pleno de Mollerussa votará mañana la contratación de un crédito a largo plazo de 426.569 euros con el Institut Català de Finances (ICF). El ayuntamiento espera disponer así por adelantado del dinero otorgado por el Plan Único de Obras y Servicios (Puosc) de la Generalitat para sufragar el 70% de diferentes obras: 350.000 euros se destinarán a intervenciones para mejorar espacios públicos por valor de 350.000 euros, 43.470 euros para mejoras en equipamientos deportivos y 33.099 para mejorar la accesibilidad a la biblioteca comarcal Jaume Vila.

El alcalde, Marc Solsona, detalló que las obras incluirán adecuar arbolado urbano, instalar un riego más eficiente y adaptar la jardinería a las condiciones climáticas. Durante el pleno se someterá también a votación el nuevo reglamento de participación ciudadana. Una de sus novedades será la creación, a partir del próximo mandato municipal, del Consell de Ciutat, un ente estable de participación y debate sobre el municipio con representantes de los grupos municipales, del tejido asociativo, de instituciones locales y “ciudadanía escogida específicamente para garantizar una representación plural y diversa”, según el ayuntamiento.

Asimismo, el ayuntamiento ha iniciado una encuesta de satisfacción entre los usuarios de las piscinas. Los participantes entrarán en el sorteo de cinco abonos de temporada gratuitos para la temporada 2027.

El salón Expoclàssic celebrará su 31 edición los días 19 y 20 de septiembre y Fira de Mollerussa ya tiene definidos los monográficos que protagonizarán las exposiciones que complementan el amplio mercado de accesorios del automóvil, motos y coleccionismo clásico. Coincidiendo con el centenario de la creación de Mercedes-Benz y también de Ducati, las firmas —alemana de coches, la primera, e italiana y de motos, la segunda— centrarán exposiciones con algunos de sus modelos más emblemáticos. El presidente del patronato y alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y el director técnico de Fira de Mollerussa, Ramon Xinxó; Xavier León, presidente de la Associació Motos Clàssiques Ponent, y miembros del comité organizador del certamen se desplazaron a Alguaire para conocer de cerca la colección privada de Ducati propiedad de Josep Maria Agustí, quien aportará más de una docena de modelos a la muestra, que también contará con piezas de otras colecciones. Entre las motos que se podrán ver en Expoclàssic está la primera Ducati de 1946 modelo T1, con motor Cucciolo de cuatro tiempos y dos marchas, o una Ducati 65 sport de 1950, considerada la primera moto fabricada en la planta de Borgo Panigale, en la ciudad italiana de Bolonia.