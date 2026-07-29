El Canal d’Urgell ofrece ocho visiones de su identidad

La visita a la presa del Tossal de Ponts es una de las rutas que ofrece la Fundació Canals d’Urgell para divulgar su patrimonio. - FCU

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La diputación de Lleida y el Canal d'Urgell han suscrito un convenio bienal, después de cuatro anuales, por el que la primera aportará 60.000 € en dos ejercicios a la fundación del segundo para desarrollar el programa Espai Cultural dels Canals d'Urgell, que ofrece un total de ocho actividades cuyo objetivo central consiste en “preservar, difundir, y estudiar la historia y el patrimomio generado” por esa infraestructura de riego, que supera el siglo y medio de funcionamiento tras haber entrado en servicio en marzo de 1862.

La subvención aprobada por la diputación cubre 30.000 de los 37.500 € en los que la fundación ha cifrado el coste de las diez actividades incluidas en el convenio (ocho divulgativas más su difusión y su preparación con claustros de colegios) para este año, lo que cubre el 80% del presupuesto, y reserva la misma cuantía para el ejercicio de 2027.

La aportación “es compatible con la obtención de cualquier otra destinada a la misma actuación” de otras administraciones públicas, señala el convenio, que incluye una limitación: “en cualquier caso, junto con otras ayudas, las cantidades otorgadas no podrán excedir el coste total de la actuación”. En ese caso, el canal deberá comunicar la cuantía y las condiciones de esas otras subvenciones a la diputación de Lleida, que aplicará las limitaciones que se deriven de eventuales condicionantes como porcentajes máximos de subvención o aportaciones mínimas de fondos propios.

El convenio recoge el desarrollo de diez actividades dentro del programa Espai Cultural Canals d’Urgell, como las visitas guiadas al museo El Somni de l’Aigua, para centros de enseñanza, e Isidor, el viatger del temps, dirigida a alumos de infantil y de primaria, a las que se añaden talleres y salidas por el canal para escolares.

La propuesta incluye tres “salidas de descubrimiento” por los canales de Ponts, Agramunt y Artesa de Segre y otra por la Cuarta Acequia Principal, que discurre por Les Garrigues y el Segrià, y se completa con otras visitas guiadas para adultos como Els Canals d’Urgell i el nou projecte de futur y Els Canals d’Urgell i la seva gent y, también, las jornadas divulgativas y formativas Reg i futur.