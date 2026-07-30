Gerri de la Sal retoma la producción de sal en las salinas después de dos años, y con raíces de la Edad del Bronce

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El ayuntamiento de Baix Pallars ha retomado la producción de sal en las salinas de Gerri tras dos años de inactividad y ya ha completado la tercera recogida de esta temporada. Se trata de un paso decisivo para preservar una tradición que ha marcado la historia del pueblo y un oficio documentado desde el siglo IX y con raíces de la Edad del Bronce. El objetivo del consistorio es volver a comercializar este producto.

Durante siglos, la riqueza de Gerri dependía de la producción artesanal de sal. Sin embargo, la actividad entró en decadencia a finales de los años 70 y, aunque hasta hace dos años un matrimonio del municipio seguía encargándose de la producción, las salinas estaban prácticamente paradas desde hacía tiempo.

“Las salinas de Gerri son la identidad de este pueblo”, afirmó la alcaldesa de Baix Pallars, Anna Sentinella. Subrayó que la recuperación de esta actividad ha sido una de las prioridades desde el inicio del mandato.

Es por esto que el municipio celebrará este sábado la 6 edición de la FestaSal. La presentaron ayer el diputado Fermí Masot, la alcaldesa y la directora del Museu de Gerri, Aroa Yagüe.

La jornada incluirá catas, exposiciones, visitas al museo, conferencias, cuentacuentos, demostraciones de cocina, teatro y actuaciones musicales, entre otras actividades. Según destacó Masot, la FestaSal es una “oportunidad para dar a conocer la sal a través del patrimonio, la gastronomía, la divulgación histórica y la cultura popular”.