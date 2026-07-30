Lleida supera los 40 grados por undécima vez este año e inicia una nueva ola de calor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida registró ayer la máxima temperatura de Catalunya con 40,4 grados. Se trata del undécimo día de este año en el que se superan los 40 grados en la capital del Segrià. Es todo un récord ya que el máximo hasta la actualidad eran los ocho días con 40 o más grados que hubo el año pasado o los siete que se contabilizaron en 2024, 2023 y 2022, según Meteoponent.

Catalunya entró ayer en la tercera ola de calor de este verano y el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advirtió de que el episodio se alargará toda una semana, “al menos hasta el próximo miércoles”. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, explicó que los avisos por calor “tocan techo” hoy y que mañana las temperaturas bajarán un poco por la entrada de polvo subsahariano. A partir del domingo, la temperatura volverá a subir. Desde el Meteocat aseguraron que Catalunya vive una primera mitad de verano “inédita”, al menos desde 1950, en cuanto a temperaturas, con episodios de calor recurrentes y “muy largos”, y una anomalía de temperatura extraordinaria. También se prevén nuevas noches tórridas.

Esta nueva ola de calor ha vuelto a disparar el riesgo de incendios. Los Bomberos trabajaron ayer en la extinción de un fuego de alta montaña en el pico de Salòria, en el término de Os de Civís, en el Alt Urgell. Se declaró a las 13.32 horas, se registró a más de 2.000 metros de altitud y fue imposible llegar con medios terrestres, por lo que helicópteros trasladaron hasta allí a los efectivos. En la extinción colaboraron los Bomberos de Andorra. Además, ayer sofocaron otros pequeños fuegos de vegetación agrícola en Montgai y Torregrossa. Además, a partir de hoy se vuelve a restringir el acceso al Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb y la Ribera Salada. Los Agentes Rurales llamaron a la máxima prudencia.

Por otra parte, la asociación Amics dels Vilars de Arbeca anunció la suspensión de la Nit de Foc dels Vilars, que estaba prevista para este sábado, debido al elevado riesgo de incendio y a las restricciones actuales. La fiesta incluye un espectáculo con diables y fuegos artificiales. “Si las circunstancias lo permiten, estudiaremos realizar esta fiesta en otra fecha”, afirmó la asociación.